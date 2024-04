Delgaz Grid investeste peste 7,75 milioane de lei pentru modernizarea retelei de gaz in Bistrita, Beclean, Nuseni si Chiochis!

Cinci proiecte de investitii in distributia de gaze naturale, a caror valoare totala este de peste 7,75 milioane de lei (peste 1,5 milioane de euro), au fost planificate pentru acest an in judetul Bistrita-Nasaud. Lucrarile vizeaza modernizarea retelei de gaz pe o lungime de circa 24 de kilometri in patru localitati din judet. In urma investitiilor, va fi imbunatatita alimentarea cu gaze naturale a bistritenilor, fiind asigurata continuitatea si siguranta in exploatare a retelei de distributie. ... citește toată știrea