Directia pentru Agricultura Bistrita-Nasaud organizeaza cursuri de initiere si calificare! Ing. Nutu Tabara: O oportunitate pentru fermierii care acceseaza proiecte cu fonduri europene

Directia pentru Agricultura Bistrita-Nasaud vine in sprijinul fermierilor din judet prin derularea, pe tot parcursul anului, a unor cursuri de pregatire in domeniul agricol, anunta directorul executiv Ioan Nutu Tabara. Potrivit acestuia, frecventarea unor cursuri aduce un plus de cunostinte participantilor, dar si oportunitatea de accesare a unor proiecte in agricultura finantate din fonduri europene. Astfel, DAJ B-N organizeaza curs de calificare in meseria "Lucrator in cresterea animalelor" ... citeste toata stirea