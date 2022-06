Directia pentru Agricultura Bistrita-Nasaud: Sprijin de 1200 euro/ha pentru sustinerea productiei de struguri de masa! Cererile se depun pana in 15 iulie!

In Sedinta Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea programului de sustinere a productiei de struguri de masa pentru anul 2022."Avem pentru prima data in cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusa suma de 15 milioane de lei destinata cultivatorilor de struguri de masa, un sector cu mare potential. Venim in sprijinirea fermierilor nostri pentru a-i impulsiona sa realizeze productii care sa asigure cat mai mult accesul romanilor la strugurii obtinuti pe plan ... citeste toata stirea