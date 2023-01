Directia pentru Agricultura BN: A fost aprobat programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru 2023! Anul trecut, 41 de beneficiari in judet

A fost aprobat programul de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru 2023. "Aceasta forma de spriin se ca derula prin Directia pentru Agricultura Judeteana Bistrita-Nasaud. Suntem optimisti ca vor fi multe solicitari din partea producatorilor agricoli din Bistrita-Nasaud. In 202, am abut un numar de 41 de beneficiari eligibili la "Tomata" si 42 de beneficiari la ajutorul de minimis pentru cultivarea de legume in spatii protejate. Ii asteptam cu informatii, consiliere pe ... citeste toata stirea