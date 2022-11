Directia pentru Agricultura BN: Granturi de pana la 500.000 euro pentru fabricarea produselor de morarit, a uleiurilor si grasimilor, a produselor lactate si a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

In sedinta de Guvern din 16 noiembrie 2022 a fost aprobata o Ordonanta de Urgenta prin care se instituie o schema ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morarit, a uleiurilor si grasimilor, a produselor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma."Sprijinul destinat productiei romanesti, de maximum 500.000 euro per intreprindere, pentru operatorii din industria de procesare a cerealelor, fabricarea uleiurilor, a ... citeste toata stirea