Director executiv Ioan Paun: 11 aprilie - termen limita pentru depunerea cererilor de ajutor de stat pentru apicultori

Pana in 11 aprilie a.c., apicultorii din judetul Bistrita-Nasaud pot depune, la Directia pentru Agricultura Bistrita-Nasaud, cererea de solicitare si documentele pentru obtinerea ajutorului de stat pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in sectorul apicol, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, anunta directorul executiv Ioan Catalin Paun. Cuantumul ajutorului de stat care se acorda beneficiarilor este de aproximativ 25 lei/familia de ... citește toată știrea