Dorina Cicioc, sef AAJFP BN: Facem pasi importanti in directia digitalizarii in relatia cu mediul de afaceri si in lupta impotriva evaziunii fiscale!

Sistemul de facturare electronica pe relatia Business to Business (B2B) este disponibil si functioneaza in parametri programati, incepand de astazi, 1 aprilie, iar primele sute de facturi au fost deja introduse in sistem.Ministerul Finantelor continua demersurile in vederea eficientizarii colectarii impozitelor si taxelor, cu accent pe prevenirea, combaterea evaziunii fiscale precum si imbunatatirea gradului de colectare a TVA.Astfel, de vineri, 1 aprilie a.c., operatorii economici care ... citeste toata stirea