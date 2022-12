DSVSA BN: Peste 50 de amenzi aplicate si produse alimentare retrase de la comercializare in perioada premergatoare Craciunului

In perioada 29 noiembrie- 22 decembrie, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Nasaud a efectuat 138 controale, fiind aplicate 59 sanctiuni, din care 8 avertismente si 51 de amenzi in valoare de 200.120 lei si s-au retras de la comercializare 102,79 kg produse alimentare (28 kg produse din carne, 0,34 kg produse din peste, 67 kg produse lactate si 7,45 kg produse zaharoase). Controalele vor continua pana in data de 6 ianuarie 2023.Potrivit dr. Ioan Bogolin, ... citeste toata stirea