E.ON Energie Romania atrage atentia asupra unor mesaje false transmise in numele companiei

E.ON Energie Romania isi avertizeaza clientii sa nu ia in considerare si sa nu dea curs mesajelor primite, in ultimele zile, prin intermediul Whatsapp/SMS, in numele companiei, privind necesitatea unei deplasari la magazinele E.ON si depunerea unei cereri, pana la 1 octombrie, pentru a beneficia de schema de sprijin.Aceste mesaje NU sunt expediate de E.ON Energie Romania, iar daca primiti mesaje care contin indemnuri de a completa rapid cereri sau de a accesa link-uri, recomandarea noastra ... citeste toata stirea