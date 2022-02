Europe Direct Bistrita-Nasaud si-a stabilit obiectivele si actiunile pentru 2022! Informarea cetatenilor, UE in scoli, o platforma regionala, printre sarcinile asumate

Centrul de informare EUROPE DIRECT Bistrita-Nasaud a organizat prima intalnire cu jurnalistii, in cadrul Cafenelei Europene, pentru a dezbate activitatile planificate pentru acest an care vizeaza cresterea implicarii cetatenilor din Poarta Transilvaniei - Bistrita-Nasaud in dialogurile privind prezentul si viitorul Uniunii Europene, teme europene de interes local si despre progresele inregistrate pana acum in cadrul Conferintei pentru Viitorul Europei.Elena Barbos, coordonatorul Europe Direct ... citeste toata stirea