Fabrica de sarma Dan Steel Group Beclean, una dintre cele mai importante companii ale industriei metalurgice din Romania, aflata in procedura de faliment de la inceputul anului, urmeaza sa fie scoasa la licitatie cu un pret de pornire de 25,9 milioane de euro plus TVA. CITR Filiala Cluj impreuna cu Prime Insolv Practice, in calitate de lichidatori judiciari, organizeaza licitatia in data de 28 aprilie 2023."Ne propunem sa atragem potentiali investitori care sa readuca la viata aceasta fabrica ... citeste toata stirea