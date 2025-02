Grupul TeraPlast: dupa etapa de expansiune, incheie 2024 cu o crestere a cifrei de afaceri de 34% si intra in anul consolidarii cu obiectivul de a creste profitabilitatea si de a atinge o cifra de afaceri de 1 miliard de lei

Grupul TeraPlast inregistreaza o crestere de 34% a cifrei de afaceri in 2024, pana la 897,9 milioane de lei, fata de 672,3 milioane de lei in 2023. Aceasta evolutie este sustinuta de cresterea volumelor vandute, de lansarea activitatii fabricii de folie stretch Opal si de consolidarea rezultatelor companiilor achizitionate in 2024.EBITDA s-a mentinut la un nivel similar cu cel din 2023, atingand 52 de milioane de lei. Aceasta reflecta atat strategia de crestere a cotelor de piata, cat si ... citește toată știrea