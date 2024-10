Grupul TeraPlast isi continua expansiunea regionala: cumpara 70% din Optiplast - al treilea cel mai mare producator de ambalaje flexibile din Croatia

Grupul TeraPlast anunta semnarea unui acord de achizitie prin care preia 70% din capitalul social al companiei Optiplast, al treilea cel mai mare producator de ambalaje flexibile din Croatia. Optiplast este o companie similara ca si gama de produse si tehnologie cu TeraBio Pack, aducand in plus 35 de ani de experienta in piata ambalajelor flexibile."Prin achizitia Optiplast ne extindem amprenta geografica, iar capacitatile noastre de productie depasesc 10.000 de tone de ambalaje flexibile ... citește toată știrea