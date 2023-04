Cifra de afaceri consolidata in scadere cu 14% fata de T1/2022 , pe fondul reducerii volumelor. Comparativ cu T4/2022, se inregistreaza scaderi marginale (1-4%) si chiar cresteri pe segmentul Granule.EBITDA de 9 milioane de lei, in scadere cu 42% raportat la T1/2022, dar marjele sunt in imbunatatire fata de finalul anului trecut.Marja EBITDA pentru business-urile de Instalatii, Granule si Reciclare (TeraPlast si TeraPlast Recycling), care reprezinta 84% din veniturile Grupului, se mentine la ... citeste toata stirea