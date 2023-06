Autoritatea de Supraveghere Financiara( ASF) a lansat un set de recomandari adresate firmelor de asigurare, in sensul unui mai bun control al distributiei de polite facultative de locuinta prin intermediul bancilor. Practic, romanii cu credite de locuinta, obligati de banci sa isi faca si asigurare pentru imobilul care face obiectul ipotecii, vor fi mai protejati, in conditiile in care vor fi evitate situatii destul de des intalnite, cum ar fi informatiile insuficiente privind conditiile de ... citeste toata stirea