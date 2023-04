In perioada 15 martie-15 aprilie, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Nasaud a efectuat 191 de actiuni de control la operatori economici care isi desfasoara activitatea in domeniul HORECA, prestari servicii alimentare si nealimentare, in judet.Astfel, au fost incheiate 191 documente de control, la 28 operatori economici nefiind constatate nereguli, fiind intocmite procese-verbale de constatare, iar la ceilalti 163 de operatori economici le-au fost aplicate 146 ... citeste toata stirea