Incep inscrierile la concursul national de educatie financiara - Olimpiada ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) organizeaza, in parteneriat cu Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare Reasigurare din Romania (UNSAR), cea de-a treia editie a concursului national de educatie financiara - Olimpiada ASF, dedicat tuturor elevilor din Romania din clasele VII-IX, respectiv X-XII.Inscrierile in concurs pot fi efectuate in perioada 26 februarie - 11 martie 2024. La Olimpiada ASF poate participa orice elev care urmeaza, in anul scolar 2023-2024, cursurile unei ... citește toată știrea