Inspectie Fiscala. Aproape 900 de actiuni derulate de AJFP BN, fiind atrase la bugetul de stat peste 52 milioane lei

Dorina Cicioc, sef Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud, a declarat, in cadrul Colegiului Prefectural, ca in 2021 au fost efectuate 895 actiuni de inspectia fiscala, si anume inspectii fiscale partiale, controale inopinate si verificari documentare. Fata de anul 2020, in anul 2021 a crescut numarul total de actiuni efectuate, de la 868 la 895, rezultand o crestere de 3.11%. Urmare a actiunilor de control intreprinse, au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri ... citeste toata stirea