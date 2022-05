JUNIOR ACHIEVEMENT (JA) ROMANIA premiaza scolile, profesorii, elevii si studentii cu spirit antreprenorial ! Liceul Tehnologic Feldru, printre premianti

Junior Achievement (JA) Romania a premiat in cadrul unei festivitati derulate in mediul virtual, afacerile pilot si start-up-urile create si prezentate de tineri in cadrul finalei nationale a competitiei europene de antreprenoriat JA Company of the Year 2022. Evenimentul a reunit peste 280 de participanti, elevi, studenti, profesori si reprezentanti ai companiilor care investesc in programele educationale ale organizatiei.Anual, peste 2.500.000 RON ajung din partea companiilor partenere JA in ... citeste toata stirea