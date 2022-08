Leonardo Badea (BNR): Preocupari recente la nivel global privind echitatea sociala

Problema inegalitatii nu este deloc noua in istoria omenirii. Studiul cauzelor si efectelor sale precum si cautarea de mijloace pentru a o combate eficient si durabil reprezinta de multa vreme una dintre preocuparile importante ale economistilor si specialistilor in politici publice. In vremurile pe care le traim, profund marcate de dezechilibre la nivelul categoriilor sociale si pe plan international intre tari, accentuate in ultima perioada de deteriorarea conjuncturii economice globale pe ... citeste toata stirea