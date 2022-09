Leonardo Badea (BNR): Provocari globale generate de noua realitate economica

In mediul economic si financiar international sunt inca puternice ecourile celor mai recente discutii dintre reprezentantii principalelor banci centrale din statele dezvoltate, care au avut loc la evenimentul gazduit de Rezerva Federala a SUA la Jackson Hole, la fel ca in fiecare an. Principalele elemente care au atras atentia sunt legate de determinarea cu care atat Banca Centrala Europeana, cat si Rezerva Federala s-au manifestat pentru actiunile menite sa tempereze inflatia si sa o readuca, ... citeste toata stirea