Ministerul Agriculturii a lansat "Caravana Cunoasterii"! Planul National Strategic, prezentat fermierilor prin conferinte regionale

Petre DAEA, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a prezidat Conferinta cu titlul "Planul National Strategic 2023-2027"(PNS), ce s-a desfasurat in Aula Magna a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice."Iata ca pornim Caravana Cunoasterii PNS, ce este o caravana a lucrului in teren, un drum pe care il continuam si il vom desfasura in toata tara, pe o dinamica a comunicarii umane, pentru ca Planul National Strategic sa fie cunoscut in detaliu de catre toti cei interesati a-l aplica. ... citeste toata stirea