Ministrul Agriculturii, Petre Daea: Nu am promis, dar am facut tot ce trebuia!

Nu am promis, dar am facut tot ce trebuia!, scrie pe pagina de facebook, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea."Un an dificil, foarte complicat, cu multe provocari, in care seceta pedologica a pus stapanire pe intreaga tara, cu preturi la inputuri greu de stapanit. De multe ori fara weekend si sarbatori, printr-o munca asidua, zi de zi, uneori si noaptea, s-a reusit:* acordarea libertatii catre fermieri sa-si valorifice culturile afectate de seceta pedologica in scopul ... citeste toata stirea