Ministrul Petre Daea: Pana la aceasta data, se intrezareste o situatie buna in anul agricol ce urmeaza

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a facut, in cadrul unei conferinte de presa, cateva previziuni despre anul agricol 2023."Orice agronom este potolit in a dat raspunsuri, iar eu sunt in aceasta postura de agronom. Pana la aceasta data, se intrezareste o situatie buna in anul agricol ce urmeaza, insa trebuie sa astepti pentru ca esti sigur pe productie numai atunci cand ai recoltat-o, ai bagat-o in magazine, ai inchis lacatul si cheia e la tine", a declarat ministrul ... citeste toata stirea