"Norma anuala de venit", corespunzatoare unei camere de inchiriat, pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, pentru anul 2021

AJFP Bistrita-Nasaud informeaza contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, ca in data de 13 mai 2022, ministrul antreprenoriatului si turismului a emis Ordinul nr.930 privind stabilirea nivelului normelor anuale de venit, pe categorii de localitati, in functie de amplasamentul locuintei, pentru anii ... citeste toata stirea