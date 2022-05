O masina de epoca ce a apartinut lui Arnold Schwarzenegger vine la Bistrita! Rombat asteapta vineri bistritenii sa admire masinile de epoca participante la "Castel Rally by EHRLE"

In acest weekend, municipiul Bistrita va gazdui, in premiera, o etapa a "Castel Rally by EHRLE edVII", organizat de Classic Car Club si sustinut de compania Rombat, singurul producator integrat 360O de baterii auto din Romania. Un numar de 60 de masini de epoca, printre care si un vehicul despre care se spune ca a apartinut celebrului actor Arnold Schwarzenegger, vor putea fi admirate si fotografiate vineri, 20 mai 2022, intre orele 18.00-20.00, in parcarea fabricii Rombat, in cadrul paradei ... citeste toata stirea