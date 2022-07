O voce unita, vocea mediului de afaceri bistritean!

O lista de probleme si propuneri ale mediului de afaceri bistritean, ridicate atat saptamana trecuta cat si astazi, in intalnirile pe care CCIBN le-a initiat in sprijinul agentilor economici care se confrunta cu cresterea exagerata a preturilor la utilitati, insa si cu probabilitatea disponibilizarii angajatilor, daca nu vor avea alte solutii, va pleca maine dimineata alaturi de presedintele CJBN, dl. Emil-Radu Moldovan la Bucuresti pentru a fi supuse atentiei autoritatilor competente in ... citeste toata stirea