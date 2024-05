Oficiul Fitosanitar Bistrita-Nasaud va organiza sesiuni de instruire si certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor

Autoritatea Nationala Fitosanitara prin Oficiul Fitosanitar Bistrita-Nasaud va verifica cerintele legale in materie de gestionare "SMR -10 - Introducerea pe piata a produselor de protectia plantelor". In acest sens, Autoritatea Nationala Fitosanitara prin Oficiul Fitosanitar Bistrita-Nasaud vine in sprijinul fermierilor prin organizarea de sesiuni de instruire si certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor pentru activitatea de utilizatori profesionisti, ... citește toată știrea