Distributie Energie Electrica Romania (DEER) si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN), prin Centrul de Cercetare in Tranzitie Energetica (EnTREC), au incheiat un nou parteneriat activ, in cadrul unui proiect international de cercetare - inovare.Proiectul, cu denumirea "Cladiri interactive in relatie cu retelele inteligente" (eng. Smart Grid-Efficient Interactive Buildings), cu acronimul EVELIXIA - nr. grant 101123238/2023, se deruleaza in cadrul apelului Horizon Europe.Valoarea ... citeste toata stirea