Perspectivele de crestere ale Grupului TeraPlast nu au fost afectate de provocarile din anul 2022

Bistrita, 1 februarie 2023Anul 2022 a fost al doilea cel mai bun an din istoria Grupului TeraPlast, dupa nivelurile record din 2021. Grupul a finalizat, de asemenea, implementarea celui mai ambitios plan de investitii din istoria sa, ajungand cel mai mare procesator de polimeri din Centrul si Estul Europei.Grupul TeraPlast a reusit sa-si consolideze cota de piata in anul 2022, iar pozitia de lider ii va permite sa fructifice oportunitati de afaceri odata ce pietele in care activeaza isi vor ... citeste toata stirea