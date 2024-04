Peste 3000 de elevi din ciclul primar de invatamant invata despre energie, in cadrul proiectului educativ al DEER "Scoala Altfel cu Micul Energetician"

Distributie Energie Electrica Romania (DEER), cel mai mare distribuitor national de energie electrica, organizeaza, in perioada 22-26 aprilie, proiectul educativ "Scoala Altfel cu Micul Energetician", proiect care face parte din campania educativa a DEER "Micul Energetician", lansata in 2023, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului.In perioada 22-26 aprilie, peste 3000 de elevi din clasele de invatamant primar, din cele 18 judete in care DEER isi desfasoara activitatea, dar nu exclusiv, ... citește toată știrea