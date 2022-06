Peste 40.000 de hectare - jumatate din suprafata arabila a judetului - cultivate cu cereale, plante uleioase, legume!

Ing. Ioan Nutu Tabara, director executiv al Directiei pentru Agricultura Bistrita-Nasaud, a prezentat, in cadrul Colegiului Prefectural, structura culturilor agricole insamantate in toamna anului 2021 si in primavara anului 2022, dar si starea de vegetatie a acestor culturi.Potrivit acestuia, in toamna au fost insamantate 4845 hectare de grau, secara si triticale, 200 hectare de orz, 113 hectare de orzoaica si 65 hectare de rapita. Productia medie estimata la grau este de 5 tone/ha, la orz 4 ... citeste toata stirea