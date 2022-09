Piata asigurarilor, evolutii pozitive in primul semestru, pe fondul cresterii concurentei si a daunalitatii. Prima medie pentru RCA a scazut usor in al doilea trimestru din 2022

Societatile de asigurare inregistrate in Romania au realizat Prime Brute Subscrise (PBS) de 8,76 miliarde de lei, in prima jumatate a acestui an, releva datele agregate in Raportul privind evolutia pietei de asigurari in semestrul I 2022. Acestor sume li se adauga subscrierile locale ale companiilor care activeaza in Romania in baza dreptului la libera practica, care au crescut cu aproape 150% fata de perioada similara a anului trecut.Concret, societatile care vand in Romania in baza ... citeste toata stirea