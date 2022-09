Protectia Consumatorilor: Fast-food din Prundu Bargaului, inchis temporar pentru conditii insalubre

In data de 22 septembrie 2022, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Bistrita-Nasaud a realizat o serie de actiuni pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in mediul rural, ca parte a unei tematici regionale de control.Astfel, pe raza judetului Bistrita-Nasaud, in localitatea Prundu Bargaului, a fost controlat operatorul economic Vlad Elena Stefania PFA, avand ca obiect de activitate Fast-food.Pentru neregulile constatate, ... citeste toata stirea