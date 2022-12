Revizuirea principiilor de guvernanta corporativa, discutata la OECD

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a participat la intalnireaComitetului de Guvernanta Corporativa (CGC) - G20/OECD, care a avut loc la sfarsitul lunii noiembrie a acestui an, la Paris, unde a fost discutata revizuirea principiilor G20/OECD de guvernanta corporativa, in contextul actual al evolutiilor pietelor de capital.CGC a identificat o serie de domenii prioritare de luat in considerare in timpul revizuirii, inclusiv gestionarea riscurilor de mediu, sociale si de guvernanta, ... citeste toata stirea