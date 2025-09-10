Editeaza

Roadshow-ul de conferinte Business Evolution ajunge pentru prima data la Bistrita-Nasaud pe 16 septembrie

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 11:16
Doingbusiness.ro organizeaza o noua editie a conferintei "Business Evolution - Finantare. Digitalizare. Management eficient" pe 16 septembrie 2025, la Hotel Jelna din Bistrita-Nasaud.

Evenimentul isi propune sa reuneasca antreprenorii si managerii din regiune, carora le ofera solutii inovatoare si perspective valoroase intr-un context economic marcat de provocari si transformari rapide. Totul, intr-un format interactiv si orientat spre solutii la indemana antreprenorilor.

Contextul economic ...citește toată știrea

