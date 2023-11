Am avut parte de o seara speciala la Automotive Industry Awards for Excellence Gala, eveniment organizat de Automotive Today si The Diplomat.Seara a inceput cu un panel de discutii unde, Alin Ioanes, alaturi de liderii industriei automotive au discutat despre dinamica industriei automotive, au avut oportunitatea sa evalueze impactul dinamicii pietei si al noilor tehnologii asupra capabilitatilor de productie, operationale si a lantului de aprovizionare, precum si sa discute oportunitatile ... citeste toata stirea