Sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea termenului legal de transmitere a facturilor in sistemul national RO e-Factura

AJFP Bistrita Nasaud reaminteste operatorilor economici - persoane impozabile stabilite in Romania , indiferent daca sunt sau nu inregistrati in scopuri de TVA, ca in perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024 au obligatia sa raporteze in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura toate facturile emise in relatia B2B si in relatia cu institutiile publice, altele decat cele efectuate in relatia B2G , pentru care exista obligatia utilizarii sistemului RO e -Factura incepand cu data de ... citește toată știrea