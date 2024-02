Sorin Rosu Mares (director OJFIR BN): 141 de tineri fermieri bistriteni din zona montana, selectati in prima etapa de finantare in programarea financiara 2023 - 2027

Primele proiecte de investitii in agricultura pentru care saEuroau solicitat fonduri nerambursabile prin AFIR in noua programare financiara deschisa in 2023 au fost selectate invedere finantarii prin PS PAC 2027. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat pe www.afir.ro primele rapoarte de selectie lunare pentru cererile de finantare depuse in prima etapa de sesiune a interventiei DRaEuro30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Planului Strategic pentru ... citește toată știrea