Sprijin de 200 euro/hectar, pentru cultivatorii de cartofi! 15 iulie - temen limita de depunere a cererilor!

In Sedinta Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum", in anul 2022. "Ii invitam pe producatorii agricoli din Bistrita-Nasaud, potentiali beneficiari eligibili ai programului, sa ne contacteze la sediul Directiei pentru Agricultura Bistrita-Nasaud, incepand cu data de 20 iunie, pentru a primi informatii si a li se oferi sprijin in accesarea acestui ajutor de ... citeste toata stirea