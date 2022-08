Stelian Dolha: Protectia Consumatorilor a amendat 3 magazine Lidl, din Bistrita-Nasaud, cu 70.000 lei

In cursul lunii august 2022, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC)Bistrita-Nasaud a realizat controale la 3 magazineale lantului de supermarketuri apartinand operatorului economic Lidl Discount de pe raza judetului, pentru a verifica respectarea legislatiei in vigoare in aceste unitati.Comisarii bistriteni au aplicat celor 3 magazine, pentru neregulile constatate, in timpul controlului, amenzi contraventionale in valoare totala de 70 000 de lei si au oprit definitiv de ... citeste toata stirea