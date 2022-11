Te gandesti sa iti infiintezi o afacere? Care sunt sursele la care poti apela?

In zilele noastre tot mai multe persoane doresc sa devina antreprenori si opteaza pentru deschiderea unei afaceri proprii.In cele mai multe cazuri, oamenii au foarte multe idei si talente, dar nu au resursele financiare necesare. Sau, sunt alte cazuri, in care au resursele financiare necesare, dar nu au idei. In acest caz este bine sa ceri sfaturi, pareri sau chiar ajutor, daca simti ca esti coplesit de situatie. Poti apela la diferite surse, in functie de nevoile si necesitatile tale.Iata ... citeste toata stirea