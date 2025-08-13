Editeaza

Tehnologia 5G+ de la Orange ajuta la digitalizarea Municipiului Bistrita

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 13 August 2025, ora 13:05
5 citiri
Bistritenii au de anul acesta la tehnologia 5G/5G+ prin serviciile Orange. Aducerea Municipiului Bistrita pe harta celei mai puternice tehnologii de conectivitate mobila face parte din initiativa companiei de a digitaliza Romania. 5G/5G+ inseamna acces la o retea mult mai rapida, mai stabila si mai eficienta, atat acasa, cat si pe drum sau in zonele aglomerate. Acest nou avans vine ca o confirmare in plus a faptului ca Orange Romania se mentine cea mai rapida retea fixa si mobila de la noi din ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Accident intre un autoturism si o motocicleta la Unirea
Un echipaj de pompieri si un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD intervin in localitatea ...
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI isi alege noua echipa de conducere
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI - FILIALA BISTRIEsA NASAUD - Comunica: Adunarea Generala Judeteana ...
Accident la Sigmir. Doua victime, transportate la spital
Pompierii militari de la Detasamentul Bistrita intervin la un accident rutier in localitatea Sigmir. ...
ActualitateBusinessSportLife Show