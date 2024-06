TeraPlast anunta numirea unui nou director financiar! Cine este Bogdan Lucian Craciunas

TeraPlast SA anunta numirea domnului Bogdan Lucian Craciunas in functia de director financiar al companiei, incepand cu data de 29 iulie 2024.Bogdan Lucian Craciunas si-a inceput cariera in 2007 si a acumulat o vasta experienta profesionala in cadrul a doua companii de audit financiar din Big 4. Inainte de a se alatura echipei TeraPlast, Bogdan a ocupat pozitia de director economic al producatorului de medicamente Terapia, parte din grupul Sun Pharmaceutical Industries.Bogdan este membru al ... citește toată știrea