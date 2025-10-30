Editeaza

TeraPlast isi continua cresterea accelerata: cifra de afaceri mai mare cu 26% si EBITDA in crestere cu 59% in primele 9 luni din 2025

Sursa: Rasunetul
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 11:09
9 citiri
Performanta Grupului TeraPlast in primele noua luni din 2025 reflecta soliditatea strategiei de dezvoltare si eficienta operationala intr-un context de piata complex. Cresterea a fost impulsionata de cererea sustinuta din divizia de Instalatii, de extinderea pe pietele vestice prin Grupul Wolfgang Freiler, care si-a adus contributia pe intregul interval de raportare, si de Optiplast din Croatia, care a sprijinit avansul volumelor de ambalaje flexibile.

In acelasi timp, imbunatatirea ...citește toată știrea

