TeraPlast isi extinde lantul logistic cu un centru de distributie pentru sud-estul Romaniei

TeraPlast a deschis un nou depozit, in Galati, care va deservi zona de sud-est a RomanieiLocatia dispune de o suprafata totala de 6.500 metri patrati, constructii si platforma betonataImpreuna cu depozitul din Galati, TeraPlast are in total 8 centre de distributie: 7 in Romania si 1 in UngariaBistrita, 6 februarie 2023TeraPlast isi intareste puterea de acoperire geografica in Romania prin deschiderea unui nou depozit in sud-estul tarii, in Galati. Unitatea reprezinta un centru logistic de ... citeste toata stirea