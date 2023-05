Uniunea Europeana a aprobat recent legislatia privind folosirea PVC-ului reciclat in fabricarea unor noi produse, iar noi, la TeraPlast, ne adaptam cerintelor viitorului: folosim resursele in mod responsabil si fabricam produse cu ciclu de viata lung folosind materiale reciclate.In acest fel, Comisia Europeana vizeaza cresterea gradului de reciclare a maselor plastice si refolosirea lor in fabricarea produselor noi. Aceasta tendinta va fi vizibila curand in din ce in ce mai multe domenii. De ... citeste toata stirea