TeraPlast, unul dintre cei mai importanti procesatori de polimeri din estul Uniunii Europene si singurul producator de granule HFFR din Romania, aniverseaza 15 de ani de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Actiunile companiei se tranzactioneaza la bursa incepand cu 2 iulie 2008, sub simbolul bursier TRP. In cei 15 de ani de prezenta la bursa, capitalizarea companiei a crescut de peste 4 ori, ajungand in prezent la o valoare de peste 1,1 miliarde de lei."TeraPlast este un produs ... citeste toata stirea