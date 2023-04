BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 17 din 18.04.2023. RASADURILE DE LEGUME ( tomate, ardei, vinete, varza, gulii ) - pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare:Patarea cafenie a frunzelor (Fulvia fulva), boala este specifica tomatelor cultivate in spatii protejate(sere, solar). Apare la temperaturi ridicate de peste 22As C si umiditate peste 95 %. Atacul se manifesta sub forma unor pete galbene pe fata frunzei iar pe spate, corespondent petei se observa un puf alb (in prima zi) care ... citeste toata stirea