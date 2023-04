BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 15 din 18.04.2023. La cultura de COACAZ , ZMEUR si MUR - pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare:Focul bacterian - Erwinia amylovora, atacul se manifesta pe lastari, flori si fructe. Varfurilelastarilor se brunifica, se usuca si se curbeaza in forma de carlig iar in conditii de umiditate atmosferica ridicata, la suprafata tesuturilor atacate apare exudatul bacterian. Bacteria este rezistenta la temperaturile ridicate si poate rezista in portiunile ... citeste toata stirea